Emanuele Filiberto, video annuncio social: “I Reali stanno tornando”. Ma parla di The Crown

ROMA – “Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale”: l’annuncio su Twitter di Emanuele Filiberto di Savoia ha lasciato molti stupiti. Tanto che persino l’ex ministro Carlo Calenda ha commentato l’ipotetico ritorno dei reali italiani: “Poveri Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto II che pure qualcosa (non troppo per la verità) hanno significato nella storia di Italia. Altro che i #realistannotornando la famiglia dovrebbe levare il cognome a questo minus habens senza decoro”, ha scritto. Ma i reali a cui Emanuele Filiberto si riferisce non sono i Savoia, ma i Windsor.

Lo si capisce più avanti nel video-messaggio postato online: “È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo bisogno, oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I Reali stanno tornando”.

Proprio quest’ultima frase che ha fatto capire che si tratta di uno spot e che probabilmente Emanuele Filiberto sta pubblicizzando il ritorno in Italia dei reali di The Crown, la serie di Netflix con Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta II.

Nelle stesse ore, infatti, il colosso dell’intrattenimento via internet ha annunciato il debutto sulla piattaforma, domenica 17 novembre, della terza stagione di The Crown. (Fonti: Twitter, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)