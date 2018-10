In questo video Emis Killa parla alla stampa della scelta di tenere segreta la sua vita privata e in particolare la sua relazione. “Per quanto riguarda la mia storia l’ho sempre tenuta segreta esattamente come questa storia della gravidanza perché ho sempre voluto tutelare la mia vita privata”, dice il rapper italiano.

Poi aggiunge: “Io non sarei capace e pronto a vivere una vita assalito dai gossip. I gossip mi hanno sempre fatto arrabbiare e non sopporto i paparazzi. La mia è proprio una tutela nei confronti miei, della mia vita ma sopratutto della mia famiglia. Io mi sono fatto una corazza ma la mia fidanzata sicuramente no perché non è un personaggio esposto quindi non voglio coinvolgerla in tutto questo”.

Questa non è la prima volta che Emis Killa ha mostrato la volontà di tenere per sé la sua vita privata. Infatti in molte occasioni questo è stato chiaro. Come ad esempio la scelta di non rivelare che la fidanzata Tiffany fosse incinta. Il cantante in quella occasione ha direttamente annunciato la nascita della bambina Perla Blue che è nata lo scorso 17 agosto. I due fidanzati stanno insieme ormai da 8 anni ma Emis è riuscito a tenere tutta la relazione lontana dai riflettori tanto che persino i fan più accaniti si sono sorpresi nello scoprire che il cantante avesse una relazione e persino una figlia.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev