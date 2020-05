ROMA – ‘Noi soldati, donne e uomini dell’Esercito, siamo veramente orgogliosi di servire il nostro Paese; l’Esercito c’è oggi, ci è stato in passato, e ci sarà sempre, per voi e insieme a voi’.

Così il capo di Stato Maggiore della forza armata, generale Salvatore Farina, in un messaggio diffuso sui canali social in occasione del 159esimo anniversario della fondazione dell’Esercito,”non potendo onorare questa data con nessuna cerimonia” per via dell‘emergenza coronavirus.

Durante il suo intervento il generale Farina ha voluto sottolineare come “in tutti questi anni i valori di amor di Patria, di responsabilità, di altruismo, di giustizia e di libertà trasmessi da chi ci ha preceduto siano rimasti intatti nel tempo e siano patrimonio anche dei soldati di oggi che compiono il loro quotidiano dovere in Italia e all’estero”.

L’Esercito conta oggi circa 2.750 militari schierati in importanti missioni internazionali in oltre 15 Paesi tra cui Iraq, Libano, Afghanistan, Kosovo, Libia, Somalia, Niger, Mali e altre missioni internazionali con compiti che vanno dalla cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di stabilizzazione e ricostruzione, sino all’addestramento delle forze di sicurezza locali.

Incrementati a circa 7.200 invece, i soldati impegnati in Italia nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, in concorso alle forze dell’ordine, per il presidio del territorio e per garantire il rispetto delle norme poste in essere dalle autorità governative, attraverso idonee rimodulazioni del dispositivo, per contenere la diffusione del Covid 19.

Per l’emergenza coronavirus l’Esercito è impiegato su vari fronti come la sanificazione e igienizzazione di edifici pubblici, residenze sanitarie assistenziali e strade di vari comuni, il trasporto di materiale sanitario, il contributo di 200 medici militari per alleviare il peso della pandemia sulle aziende sanitarie locali.

“Nel 159esimo anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano – scrive ancora il Capo dello Stato – rivolgo un deferente omaggio alla Bandiera della Forza Armata, simbolo di valore, coraggio e unità. Un pensiero commosso e riconoscente va ai soldati di ogni grado e specialità caduti o rimasti feriti nell’adempimento del proprio dovere al servizio dell’Italia”.

Il generale Salvatore Farina, i primi di marzo era risultato positivo al coronavirus. Questo il suo messaggio: “Sto bene, sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti; in base ai quali stiamo procedendo a verificare i contatti avuti negli ultimi giorni”.

“Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività alle quali non posso prendere parte, dal generale Bonato. Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistico e della sanità”.

Dopo circa un mese, il generale ha poi comunicato la sua guarigione: negativi i due tamponi consecutivi previsti dai protocolli sanitari (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhngiev).