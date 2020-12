Blitz dice

Lo scorso Natale uno in mascherina lo avremmo preso per matto. Ora uno in mascherina è uno sano di mente. Natale 2o20 è dunque il primo con mascherina. Auguri sia anche l’ultimo, auguri tutti vaccinati il prossimo Natale. Auguri due volte davvero, davvero questo Natale in mascherina, davvero il prossimo senza.