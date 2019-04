MILANO – “Ma c…o ma… Non si dice c…o ma… l’ho detto 16 volte!” Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha reagito dinanzi alla domanda di una giornalista alla conferenza stampa per la presentazione del nuovo gruppo sovranista per le elezioni europee a Milano.

La nuova formazione punta a “diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso, per vincere e cambiare l’Europa”, spiega Salvini all’Hotel Gallia, sotto lo slogan “Verso l’Europa del buonsenso. I popoli alzano la testa”. Accanto a lui ci sono il tedesco Jörg Meuthen (Alternative für Deutschland), il finlandese Olli Kotro (The Finns Party) e il danese Anders Vistisen (Dansk Folkeparti). Grande assente Marine Le Pen.

La giornalista chiede appunto a Salvini della defezione della politica francese. E lui sbotta, asserendo di averlo già spiegato “16 volte”. Il ministro dell’Interno italiano ci tiene poi a precisare, dopo le polemiche dei giorni scorsi, di essere lui il “portavoce” delle forze politiche che ora al Parlamento europeo fanno parte del gruppo Enf, Europa delle Nazioni e della Libertà, perché “fare una conferenza in 15 sarebbe stato scomodo per voi giornalisti”.

E proprio Le Pen, secondo quanto viene riferito, dovrebbe essere presente alla chiusura milanese della campagna elettorale, il 18 maggio a Milano. Ci saranno tutti i leader che aderiscono al gruppo Enf. Ma la partecipazione deve ancora essere confermata. La scelta di farla a Milano, secondo Salvini, ha anche un che di “scaramantico. Qui – ha ricordato – abbiamo chiuso la campagna delle politiche”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev