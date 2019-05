LONDRA – “A breve lascerò il lavoro che è stato l’onore della mia vita. La seconda primo ministro donna ma sicuramente non la prossima. Non lo faccio con alcuna cattiva volontà ma anzi con enorme gratitudine di aver avuto l’opportunità di servire il Paese che amo.” Così il primo ministro britannico Theresa May annunciando le sue dimissioni davanti a Downing street 10 (le sue parole con sottotitoli nel video che segue).

I cittadini del Regno Unito, proprio in queste ore stanno affluendo verso i seggi elettorali per le Europee 2019, cioè stanno votando per il rinnovo del Parlamento di una Ue da cui già da due anni sono usciti unilateralmente, la cosiddetta Brexit che hanno votato in un referendum.

“E’ e sarà sempre un motivo di profondo dispiacere per me il fatto di non essere stata in grado di portare a termine la Brexit. Ho fatto del mio meglio, purtroppo non sono riuscita a farla passare malgrado ci abbia “provato tre volte”, ha detto Theresa May in un discorso in cui ha di fatto tracciato la sua eredità politica, invitando chi le succederà alla guida dei Tory e del governo a portare a termine l’uscita dall’Ue.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev