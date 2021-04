Il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli attacca il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul Recovery Plan (o Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’attacco di Fabio Rampelli sul Recovery Plan e le risorse per Roma

“Degli oltre 200 miliardi di euro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, più i quasi 200 miliardi di scostamento di bilancio, cui vanno sommate le poste delle ultime due leggi di bilancio, il presidente del Consiglio Draghi, che è anche romano, ha destinato alla Capitale d’Italia 500 milioni di euro, comprensivi incredibilmente anche dei fondi straordinari per il Grande Giubileo del 2025″, tuona Rampelli.

Il video di Rampelli sul Recovery Plan

“Il tutto sotto un titolo altisonante che forse ha lo scopo di riparare il danno: «Caput Mundi». il Governo, insieme a tutte quelle forze politiche che a parole dicono di voler strappare Roma al suo declino, riserva alla ‘città universale’ 500 milioni, cifra pari a una sola rata su trenta che ogni anno la Capitale paga per rientrare del debito maturato prima che fosse operativo il Patto di stabilità varato da Bruxelles. Per questo i romani pagano l’Irpef più alta”.

Nel video postato su Facebook Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, passando, davanti Palazzo Chigi, lancia un euro facendolo rotolare verso il portone d’ingresso della sede di Governo. “Raggi dovrebbe andare a Palazzo Chigi e dire: Roma non ha bisogno di carità, l’Italia chiede una capitale locomotiva, che rimetta in cammino i suoi asset economici e faccia la sua parte per far crescere il Pil nazionale”, conclude Rampelli.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev