YOUTUBE Fabio D’Aguanno interviene per sedare lite al bar: accoltellato alla gola, muore a Trapani

TRAPANI – Un giovane di 22 anni è stato ucciso a coltellate a seguito di una rissa tra coetanei scoppiata in un bar di Trapani. La vittima è Fabio D'Aguanno: il giovane si era intromesso cercando di calmare gli animi. D'Aguanno è deceduto nella mattinata di martedì nell'ospedale sant'Antonio Abate dove era stato ricoverato in prognosi riservata dalla notte precedente.

Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito visto che, per via di una coltellata alla gola, aveva perso grandi quantità di sangue. I medici avevano anche tentato di sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico che purtroppo non è servito a fermare l’emorragia. Per la sua morte è ora accusato Alessio Li Volsi, un giovane ventenne, fuggito subito dopo la coltellata mortale ma rintracciato poco dopo dai carabinieri di Trapani grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del bar.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, il presunto assassino aveva avuto una discussione accesa con un’altra persona. A questo punto è intervenuto il 22enne che si è beccato la coltellata alla gola.

Nel video si vede la vittima che si alza con calma dal suo tavolo ed esce dal locale ma poco dopo viene aggredito a coltellate. Per gli inquirenti, Li Volsi ha agito con lo scopo di uccidere. Una volta arrestato e messo a conoscenza della gravità del suo gesto, il 20enne non ha mostrato alcun cenno di pentimento e anzi avrebbe continuato ad augurare la morte al malcapitato ed altre parole di disprezzo. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video con le immagini della telecamera di sorveglianza.