MILANO – Fabrizio Corona e Nina Moric insieme dieci anni dopo. L’ex re dei paparazzi e l’ex moglie si sono ritrovati a tavola per festeggiare la Vigilia di Natale in famiglia.

In un video caricato su Instagram Corona mostra la tavola imbandita a festa e chiede all’ex moglie: “Nina, quanti anni erano che non lo festeggiavamo insieme?”. “Oggi dopo 10 anni ci siamo finalmente riuniti, io te e Carlos”, risponde lei.

Che tra i due i rapporti fossero tornati distesi, è cosa ormai acclarata. “Possono rubarmi tutto, non me ne frega un caz*o; ma non possono rubarmi la mia famiglia !!! #merrychristmas #familyfirst Dopo dieci anni, finalmente tutti insieme. Grazie Dio”, ha scritto Corona su Instagram ,

Un Natale all’insegna della serenità per l’ex fotografo dei vip, che da poco ha ritrovato la libertà, nonostante lo sgradito regalo ricevuto la notte tra il 23 e il 24 dicembre, quando i ladri gli hanno svaligiato casa. E’ stato lo stesso Corona a raccontarlo su Instagram mostrando le immagini dell’appartamento messo a soqquadro. Cassetti ribaltati, vestiti sparsi, oggetti rotti: il disordine mostrato nelle storie è commentato dallo stesso Corona che, furioso, ha documentato il caos trovato nelle stanze.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev