ROMA – “Dalla mezzanotte e un minuto un ululato spaventoso scuoterà l’Italia”. Così Luciana Littizzetto immagina l’inizio della Fase 2 e il conseguente ricongiungimento di amanti e fidanzati.

Nel suo consueto monologo, in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, la comica ha ironizzato sugli incontri amorosi in tutta Italia. “Dopo 56 giorni di digiuno rigido – dice – capisci che ora sono carichi come le molle di una catapulta”.

E ancora: “Si sentirà proprio il grido ancestrale dell’homo erectus e una tempesta ormonale travolgerà il Paese”.

Quindi, nel caso l’immagine non fosse ancora abbastanza esplicita, ha aggiunto: “Poi seguirà uno scuotimento dell’ottavo grado della scala Siffredi”.

Ma Lucianina guarda con ironia anche agli altri aspetti della Fase 2. “Da scienziata – ha esordito – dobbiamo sperare solo in una cosa: in una botta di c*lo… Elettra Lamborghini ci fa una seduta di twerking”.

Per rivedere la puntata in streaming del 3 maggio di Che Tempo che Fa, basta andare a questo link sul sito di Raiplay.