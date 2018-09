BOLOGNA – Si è conclusa alle 13.50 di oggi, 2 settembre, l’operazione di brillamento della bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata a Pianoro, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in provincia di Bologna.

Dopo il disinnesco, i militari del genio ferrovieri dell’Esercito di Castel Maggiore, coordinati dalla prefettura, hanno provveduto infatti al trasporto della bomba in una vicina cava per il brillamento. Il traffico aereo, stradale, ferroviario e urbano, sospeso dalle 9, è invece stato riaperto alle 11.20. Sono state evacuate in totale sicurezza, nella mattinata, più di settemila persone, già rientrate nelle case.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.