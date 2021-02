Federica Pellegrini e la gara di flessioni contro Frank Matano a Italia’s Got Talent VIDEO

Gara di flessioni tra Federica Pellegrini e Frank Matano. Nemmeno a dirlo è proprio Federica Pellegrini la vincitrice della gara di flessioni con Frank Matano sul palco di Italia’s Got Talent. La nuotatrice va spedita nell’esercizio, mentre il suo rivale accusa il colpo ed è costretto a cedere. Complice anche la musica ritmata e la gara si trasforma quasi in un balletto per Pellegrini.

Giunti alla terza puntata di Italia’s Got Talent, al tavolo dei giudici si fa il punto della situazione. Mara Maionchi non ha inaugurato la stagione con le sue solite parolacce e Joe Bastianich è stranamente troppo buono. Intanto sotto la direzione di Lodovica Comello una nuova serata prende il via e così facendo, concorrente dopo concorrente, dopo Mara Maionchi questa volta ad usufruire del Golden Buzzer è stato Frank Matano, mandando direttamente in finale Giustino, l’ex postino che ha portato sul palco un numero di cosplay, una performance che ha fatto tornare bambini i 4 giudici.

Da Ortona con il costume da Superman Giustino vola dritto in finale. La sua timidezza e spontaneità gli hanno fatto conquistare il cuore dei giurati e dei tanti telespettatori di Italia’s got talent. E ora Giustino Carchesio, 33 anni, ex postino e cosplayer di Ortona, noto agli appassionati del genere come Giustinik, è volato direttamente in finale con il suo costume da Superman.