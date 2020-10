Fedez fa uno spot per l’uso delle mascherine sul suo Instagram: ha detto che gliel’ha chiesto il premier Conte.

Il governo Conte arruola influencer per sensibilizzare all’uso della mascherina: lo dice Fedez durante una diretta Instagram. Fedez che invita gli italiani (soprattutto i più giovani) a indossare la mascherina per scongiurare un nuovo lockdown.

Anche il sottosegretario alla Salute Zampa, in una intervista a Repubblica, aveva suggerito al governo di “utilizzare” personaggi famosi e influencer per influenzare appunto l’opinione pubblica sul tema.

Fedez: “Conte mi ha chiesto di invitarvi a usare la mascherina”

“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto aiuto a me e mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, soprattutto i più giovani, all’utilizzo corretto della mascherina”. Lo dice il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, in un video pubblicato su Instagram.

“Ci troviamo – afferma il cantante, raccogliendo l’invito del premier a sensibilizzare i giovani – in una situazione molto delicata e l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown. Con un semplice gesto possiamo evitare lo scenario più brutto che abbiamo visto negli scorsi mesi, quindi ragazzi utilizzate la mascherina”.

Zingaretti ringrazia Fedez e la Ferragni

“Grazie a Fedez e a Chiara Ferragni che hanno raccolto l’appello del Presidente Conte e del Governo per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina. Combattiamo uniti contro il Covid!”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (Fonti: Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)