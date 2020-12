Fedez regala mille euro a 5 sconosciuti (tra cui anche un senzatetto) a Milano e sui social lo criticano. No, aspè, forse ho capito male. Lo criticano? Chi? Perché? Vuoi vedere che è la promozione di un nuovo video… Invece no, lo criticano perché ha fatto beneficenza in Lamborghini.

Esatto, ai tempi del social uber alles succede questo. Accade che sei fai del bene devi giustificare se ti puoi permettere una macchina di lusso. Il problema è un altro: il social network dà la possibilità a tutti di dire la loro su tutto. Personalmente, penso sia più un limite che un’opportunità.

Perché poi succede questo: pur di dire qualcosa si dicono delle castronerie. C’è un video a mio modo di vedere geniale dei The Jackal che spiegava questo fenomeno, che prende il nome di benaltrismo. Cioè l’atteggiamento di chi elude un problema sostenendo che ce ne sono altri, più gravi, da affrontare.

E’ esattamente ciò che accade in questo caso. Pur di fare polemica e andare contro, ci si dimentica del gesto, che è poi la cosa più importante. Secondo quelli che criticano Fedez, sarebbe stato meglio se fosse andato in metro a dispensare pacche sulle spalle?

Fedez consegna soldi in Lamborghini: la replica alle polemiche

“In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare”, dice Fedez. “La mia macchina – spiega l’artista – l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato”.

Fedez regala mille euro a 5 sconosciuti

Tra i fortunati scelti tramite la piattaforma Twitch, ci sono alcune persone che lavorano in categorie sociali fortemente penalizzate dall’emergenza Covid. I soldi erano stati donati dai fan del cantante sul canale Twitch e la consegna è avvenuta in diretta social.

