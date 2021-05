Fedez si scusa per i testi omofobi “di 10 anni fa”. Ma due anni fa cantava ancora: “Sono Tiziano, non è che me lo ficchi” FOTO ANSA

Dopo la polemica con la Rai per le parole dette al concertone del Primo Maggio e il presunto tentativo di censura, in molti sono andati a fare le pulci ai testi omofobi di Fedez. Testi in cui si parla dei gay con frasi alcune volte ai limiti dell’insulto. Oggi Fedez ha chiesto scusa, dicendo che si trattava di cose scritte “di 10 anni fa” e che “10 anni fa ero ignorante”. Però il cantante le ha continuate a cantare lo stesso, come successo due anni fa.

Fedez, testi omofobi e Tiziano Ferro

Caso principe l’ormai nota canzone di Fedez “Tutto il contrario”. Nel testo: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. ‘Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?'”.

Oggi le polemiche che il marito di Chiara Ferragni ritiene pretestuose: “Amici leghisti, ho peccato anche io. Da giovane ho sicuramente detto delle cose omofobe. Mi fa strano dover rendere conto di una canzone che ho scritto dieci anni fa, a 19 anni si è delle persone completamente diverse e ci si esprime con termini e toni completamente diversi. Certe cose oggi non le rifarei uguali”.

Ma Fedez due anni fa ancora le cantava

Dagospia riporta però che solo due anni fa, a metà del 2019, nel suo ultimo tour Paranoia Airlines, Fedez sul palco cantava ancora il discusso brano “Tutto il contrario”. Basta consultare la scaletta del tour per ritrovare il brano tra quelli eseguiti. Quindi Fedez parla di sbagli fatti molti anni fa, che certe cose ora non le rifarebbe, però il brano è sempre stato cantato uguale, anche recentemente, senza cambiare quella parte di testo.

Fedez e le frasi sui gay per ridicolizzare i cliché

“Immagino che stiano già preparando le grafiche con le frasi omofobe presenti nelle mie canzoni. Ma nei miei testi io ridicolizzo i cliché dei rapper, che parlano di soldi e che a tratti sono anche omofobi”, ci ha ancora tenuto a spiegare Fedez sui social. Agli amici Fedez ha confessato che trova certe polemiche pretestuose: “Mi fa strano dover rendere conto di una canzone che ho scritto dieci anni fa, a 19 anni si è delle persone completamente diverse e ci si esprime con termini e toni completamente diversi. Certe cose oggi non le rifarei uguali”.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev