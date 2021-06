Festa della Repubblica, Mattarella depone corona all’Altare della Patria: niente parata militare

Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona all’Altare della Patria. Per il secondo anno consecutivo, si celebra senza cerimonie aperte al pubblico e senza la tradizionale parata militare del 2 giugno in via dei Fori imperiali a causa del Covid.

Festa della Repubblica, accanto al capodello Stato Draghi, Guerini, Casellati e Fico

Ad attendere il capo dello Stato c’erano però in piazza Venezia, dietro le transenne, centinaia di cittadini e turisti, che hanno assistito alla breve cerimonia. Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e dalle più alte cariche dello Stato che lo hanno atteso alla base del monumento dedicato al Milite Ignoto. Tra queste il presidente del Consiglio Mario Draghi, i presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio.

Accompagnato da Guerini e dal capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, il presidente della Repubblica ha poi passato in rassegna lo schieramento interforze e, dopo l’inno nazionale, ha deposto la corona davanti alla tomba del Milite ignoto. La breve cerimonia si è conclusa con il passaggio delle Frecce Tricolori.

Assembramenti nella vicina via del Corso

Questo 2 giugno è stato sobrio e senza parata per via del Covid. Non sono mancati però assembramenti: centinaia di persone hanno infatti voluto assistere alla cerimonia dalla vicina via del Corso piena di decine di pesone (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).