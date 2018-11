Festa delle Forze Armate, gli auguri dello Stato Maggiore della Difesa

ROMA – In occasione del 4 novembre, Giornata dell‘Unità Nazionale e delle Forze Armate, lo Stato Maggiore della Difesa ha fatto i propri auguri alle Forze Armate in un video dedicato agli uomini e alle donne dell’esercito.

Il video è stato pubblicato su Facebook e ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

“Mai come in questi ultimi anni abbiamo visto le forze armate occupare un ruolo così importante nella vita del Paese”. In questo periodo “si sono costruite un patrimonio di credibilità, esperienza e capacità, sia di fronte all’opinione pubblica nazionale che a quella internazionale, che dobbiamo preservare in tutti i modi”. Ad affermarlo è il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo all’aeroporto militare di Ciampino alla cerimonia di avvicendamento che si è svolta oggi 5 novembre, al vertice dello Stato maggiore della Difesa.

“Oggi – ha ricordato Trenta – le forze armate sono impegnate ben al di là dei tradizionali compiti istituzionali, ma sempre a presidio della sicurezza interna ed esterna del Paese, per il bene dei cittadini. E sono impegnate in moltissimi scenari operativi all’estero, in missioni di stabilizzazione nell’ambito delle alleanze a cui aderiamo. Questo in un contesto di riferimento in cui si avverte la crescente necessita’ di dovere e sapere operare anche nei domini cibernetici e delle informazioni, ben oltre, quindi, i tradizionali ambiti operativi terrestre, marittimo ed aerospaziale.