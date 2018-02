SANREMO – “Non faremo un raduno degli alpini”, aveva detto Claudio Baglioni la prima serata del Festival di Sanremo, e la battuta è finita nel mirino della categoria. Mercoledì 7 febbraio, in conferenza stampa la celebrazione della pace, con Baglioni che canta “Sul cappello che noi portiamo c’è una lunga penna nera…”.

“Ieri gli alpini stavano sotto l’Ariston, li ho salutati e ho cantato con loro. Conosco i loro canti, vorrei riconciliarmi: sono disposto anche a entrare con la penna nei capelli”, spiega il direttore artistico del festival.

In precedenza don Bruno Fasani, direttore della rivista ‘l’Alpino’ e portavoce dell’Associazione nazionale alpini aveva detto: “Io non so che gente vada al festival di Sanremo, ma sentir dire che Sanremo ‘non è mica un raduno degli alpini’ sulla TV di Stato ci offende e offende migliaia di italiani che pagano il canone. Credo che Baglioni dovrebbe chiedere scusa” (video Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev):