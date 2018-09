Filippo Roma de le Iene prova a intervistare Toninelli ma viene spinto via

ROMA – Filippo Roma de Le Iene prova a intervistare il ministro Danilo Toninelli al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Appena la Iena si avvicina al ministro provoca una piccola ressa, travolgendo alcuni giornalisti presenti. “State calmi” si sente dire da qualcuno dei presenti.

L’agguato fallisce: Filippo Roma viene spinto via e non riesce a chiedere nulla a Toninelli, che va via in silenzio. In fondo all’articolo il video in esclusiva di Blitz Quotidiano.

Il decreto sul ponte di Genova.

Cosa abbia voluto chidere la iena al ministro non è noto. Probabilmente informazioni sul decreto sul Ponte Morandi che in giornata dovrebbe arrivare al Quirinale. “E’ stato scritto tanti giorni fa ed è pronto”, ha detto in mattinata il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo. Il decreto Genova prevede norme per una rapida ricostruzione del ponte “senza dare la possibilità di dare ad Autostrade di mettere una pietra”, ha detto ancora Di Maio, aggiungendo che in base alla relazione finale degli ispettori Autostrade doveva fare molte cose che non ha fatto.

Quanto detto da Di Maio è stato confermato anche dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli: “Il decreto è pronto, oggi o al massimo venerdì sarà firmato al Colle”.