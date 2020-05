ROMA – Al termine di una lunga video chiamata su Instagram con Amadeus, Fiorello annuncia: “Faccio Sanremo con Amadeus e chiudo la carriera”.

Lo showman appare in video con le mani nei capelli divolgendosi a coloro che gli mandano messaggi dice: “Ti misurano le parole che dici, le battute che fai. Non ho il carattere giusto”.

Poi, rivolgendosi ad Amadeus, dice: “Mi ha convinto, mi convincerà pure quest’anno. Potrebbe essere la mia ultima cosa. Si è una bella idea. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”.

Fiorello ironizza sull’età (il 16 maggio compierà 60 anni ndr) e spiega: “Tanto non è che devo rimanere là fino ad 80 anni. Chiudo la carriera e largo ai giovani”.

Ovviamente si tratta di affermazioni ironiche che, ci possiamo scommettere, non hanno fondamento. Fiorello continuerà sicuramente ad offrire la sua arte ai tanti fan che ha.

A parte questa inattesa rivelazione, la diretta Instagram di Amadeus e Fiorello è stata all’insegna dell’ironia.

D’altronde Fiorello e Amadeus sono amici da tantissimi anni. Fiorello ha parlato del tanto chiacchierato scandalo tra Bugo e Morgan con il testo di “Sincero” cambiato a cui è seguita la squalifica: “

“Io ero lì dietro le quinte, tranquillo, mangiavo rilassato. Non stavo guardando la televisione. A un certo punto uno degli autori, Clericetti, che mi dice: “È successo qualcosa!””.

“Siccome si era sentito male l’assistente di studio, ho pensato che si fosse sentito male un altro! Sono entrato sul palco con questa convinzione, tu eri nel panico. Per questo ho detto “Chi si è sentito male?””.

“La cosa bella è che quando sono uscito a controllare, ho trovato Morgan, che scendeva dalle scale, era agitatissimo e continuava a dirmi “Non ho il fiatone”!”

“Ti rendi conto che a quel festival è successo di tutto, dalle polemiche per “il passo indietro”, Junior Cally… Come fai a rifare Sanremo, non sarà mai meglio di quello. Cosa possiamo fare di più? Noi abbiamo riunito i Ricchi e Poveri! Li possiamo distruggere, li riportiamo sul palco con il distanziamento sociale” (fonte: FanPage, Instagram, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).