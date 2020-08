Pochi giorni fa, prima del ricovero al San Raffaele, Flavio Briatore era andato all’attacco ai virologi: “Avete terrorizzato l’Italia”, aveva detto l’imprenditore.

L’imprenditore Flavio Briatore infatti qualche giorno fa in un video su Instagram affermava: “Questi sedicenti personaggi pubblici come la virologa in questione parlano da moralisti ignorando che dietro realtà come il Billionaire e tutte le altre attività che lei snobba ci sono decine di migliaia di posti di lavoro che portano indotto al paese ogni giorno. Lei cosa porta invece signora virologa? E voi che cosa ne pensate?”.

“L’altro giorno ho avuto la febbre, ma era un raffreddore”, diceva invece Flavio Briatore in una diretta lo scorso 19 agosto, una settimana fa. “Si può avere anche il raffreddore. L’altro giorno, per esempio, ho avuto la febbre, ma era un raffreddore”, queste le esatte parole di Flavio Briatore, nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Nicola Porro il 19 agosto. Lo stesso Porro, all’inizio dell’intervista, ricorda a Briatore che entrambi avevano avuto il Covid.

L’imprenditore infatti aveva dichiarato già lo scorso 24 marzo durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira” di aver avuto il coronavirus. Nel corso della diretta con Porro, Briatore ha poi raccontato: “Ho parlato con Zangrillo. Ha detto che (il coronavirus, ndr) è un raffreddore“.

L’imprenditore, successivamente ricoverato al San Raffaele proprio a causa del covid, ha attaccato i giornali, sostenendo che ingigantiscono il problema: “Abbiamo 3 o 4 morti al giorno ma sono persone malate con altre patologie”.

Briatore e la forte prostatite

“Non so ancora se sono positivo al coronavirus. Sono qui per una prostatite”. Flavio Briatore parla delle sue condizioni di salute dopo il ricovero al San Raffaele di Milano.

Flavio Briatore al Corriere della Sera racconta: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato in ospedale. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”. Il riferimento è anche ovviamente al suo Billionaire, con oltre 50 positivi tra lo staff.

Alla domanda della giornalista se abbia o meno una polmonite, Briatore risponde che deve riattaccare perché deve essere vistato dai medici. Ha aggiunto comunque di stare bene, ma è ancora giallo sull’esito del tampone. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).