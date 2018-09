Flavio Briatore, VIDEO su Instagram: “Volevo dirvi che sono single”

ROMA – Flavio Briatore realizza un video girato all’interno di un albergo, il suo preferito a detta dell’imprenditore. Poi, al termine del breve filmato dice: “Volevo solo dirvi che sono single”.

Malgrado il filmato pubblicato su Instagram, riviste di gossip e siti vari confermano: Flavio Briatore avrebbe una nuova e giovanissima fiamma. La notizia è uscita nei giorni scorsi e si tratterebbe di Taylor Mega, modella italiana di 24 anni, “appena” 44 in meno dell’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Briatore continua a smentire questo nuovo flirt, confermato invece dalla rivista Chi diretta da Alfonso Signorini. Secondo la rivista, Taylor e Briatore farebbero coppia dopo essersi conosciuti durante l’estate 2018 proprio in Sardegna.

La Mega è una giovane modella e influencer con oltre 800mila followers su Instagram e che da poco ha lanciato una sua linea di costumi e spiega i suoi piani per il futuro: “Fra 10 anni vorrei avere un business consolidato, perché mi sento più manager e padrona di me stessa, che modella e poi – ha aggiunto in un’intervista a corrieredellatv.it – la bellezza non è eterna, così come non lo sono i social”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev