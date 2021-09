Flavio Briatore sbotta in auto: “Le autostrade italiane e chi le amministra fanno schifo”. La replica di Aspi

Flavio Briatore bloccato nel traffico sulla A10 sbotta sui social: “Chi amministra le autostrade fa schifo – dice l’imprenditore, imbottigliato lungo l’arteria autostradale ligure, che collega Genova a Ventimiglia -. Non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo persino chiedere i danni”.

Lo sfogo di Briatore

“E’ tutta l’estate che è così – continua – e non vedo nessuno lavorare nei cantieri. Non abbiamo visto operai per 200 chilometri. Ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, ma non c’è nessuno che lavora”. Infine ribadisce: “Chi le amministra fa schifo, non è possibile, trattano la gente come se fossero stracci”.

La replica di Autostrade

“Sulla rete di Autostrade per l’Italia è in corso un piano generale di ammodernamento che riguarda diverse infrastrutture. Questi interventi, che hanno una programmazione di ampio respiro e avvengono in piena condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, consentiranno di allungare di diverse decine di anni la vita utile della rete, aumentando i coefficienti di sicurezza”.

“In diversi casi, come in quello mostrato nel video, la normativa vigente richiede di installare delle limitazioni sulla carreggiata per consentire attività di indagine sulle strutture, che non sono visibili all’automobilista – dice Aspi -. Per informare al meglio gli utenti, Aspi sta introducendo ulteriore segnaletica, oltre ai pannelli luminosi. Si consiglia in ogni caso di consultare il sito di Aspi prima di mettersi in viaggio, dove sono presenti i tempi di percorrenza aggiornati e tutti i cantieri in corso”. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)