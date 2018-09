MONACO – Flavio Briatore si dà ai social. Anche lui, come molti influencer, ogni tanto pubblica video in cui, semplicemente, augura una buona giornata ai propri follower. Lo ha fatto anche domenica 2 settembre, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] postando un breve filmato in cui dà il buongiorno da Monaco.

“Buongiorno a tutti, dice nel video ripreso dall’Agenzia Vista, bellissima giornata a Monaco, giornata completamente in relax. Ieri sera seratona al Twiga e adesso ne paghiamo le conseguenze. Una buona domenica a tutti”.

Alcuni giorni fa Briatore è finito su tutti i giornali di gossip per la presunta relazione con una misteriosa donna apparsa accanto a lui in una foto su Instagram. E’ stato lui stesso a smentire il gossip, spiegando di chi si tratta in realtà: “Questa mattina per i media mi sono svegliato con una nuova fidanzata… – ha scritto Briatore – a stagione quasi finita ho organizzato un pranzo con tutti i manager del Billionaire Porto Cervo e quella che insinuate essere la mia nuova fidanzata è in realtà semplicemente un’amica dell’hospitality manager che ci ha raggiunto per pranzo. Io sono arrivato al ristorante da solo, le ho poi dato un passaggio al Cala di Volpe dove raggiungeva degli amici”.