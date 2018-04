ROMA – Sabato 14 aprile 2018 è stato il gran giorno della Formula E a Roma.

Alle 16 hanno iniziato la corsa le venti monoposto elettriche che stanno partecipando al Gran Premio di Formula E, nel circuito romano dell’Eur. Il pubblico dalle tribune ha salutato la partenza dei bolidi elettrici. La Capitale è al suo esordio in questo evento sportivo. Il successo di pubblico è stata senza dubbio una delle note più liete dell’evento: nei giorni alla vigilia della gara per le strade di Roma c’era grande curiosità e aumentavano le richieste di biglietti (esauriti già da tempo). Nemmeno i disagi alla viabilità degli ultimi giorni hanno frenato l’entusiasmo dei romani.

La Formula E per i prossimi 5 anni a Roma. Ad annunciarlo dal paco della Formula E è stato Alejandro Agag Ceo Formula E. La conferma è arrivata anche dalla sindaca Virginia Raggi che raggiunta dai cronisti presenti ha spiegato: “Lavoreremo ad un protocollo di lunga durata. E’ sbocciato un amore”. A chi le chiedeva se le gare si terranno sempre all’Eur ha risposto: “I dettagli dell’accordo ve li sveleremo via via, ma abbiamo questo annuncio bello da fare a tutta la città”.

ORDINE DI ARRIVO.

1 Bird

2 Di Grassi

3 Lotterer

4 Abt

5 Vergne

6 Buemi

7 D’Ambrosio

8 Engel

9 Evans

10 Mortara

11 Da Costa

12 Turvey

13 Filippi

14 Prost

15 Blomqvist

16 Heidfeld

Ritirati: Rosenqvist, Piquet, Lynn, Lopez.

