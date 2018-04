ROMA – Le prime immagini in esclusiva della Formula E a Roma.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Potrebbero esserci anche Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i leader politici più popolari del momento, nel parterre della Formula E. Alla gara dei bolidi elettrici che si svolgerà sabato nella Capitale sono attesi diversi vip: da Maxi Biaggi al principe Alberto di Monaco. E gli ultimi rumors parlano anche di Francesco Totti, Carlo Verdone e Antonio Tajani.

Se ad invitare Luigi Di Maio è stata la sindaca Virginia Raggi e la sua presenza è data quasi per certa – dato anche il suo interesse per la mobilità elettrica – il leader del Caroccio non ha ancora confermato. Ma ad assistere al Gran Premio non ci saranno solo personaggi famosi. E’ sold out sia per i 30 mila biglietti nelle tribune che per i titoli di accesso gratuiti: non sarà possibile entrare nel circuito né partecipare all’evento senza l’apposito biglietto, né sarà possibile acquistare biglietti sul posto il giorno dell’evento. Nelle tribune c’è stato subito il tutto esaurito dei biglietti, la cui vendita è stata poi riaperta, e sono stati distribuiti anche posti gratis in area prato, anch’essi poi ampliati.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, è stata prevista una “green zone”, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. A due giorni dal grande evento sportivo, ha iniziato a cambiare decisamente volto l’Eur, il quartiere che lo ospiterà, con tribune e transenne ‘tendiflex’ di colore blu che si stagliano su via Cristoforo Colombo. In giornata, poi, è stato inaugurato, dopo anni di chiusura, il sottopasso tra via Cristoforo Colombo e viale America. Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca di Roma Virginia Raggi, Alejandro Agag, amministratore delegato di Formula E, e Roberto Diacetti, presidente di Eur spa.

“È un sottopasso chiuso da 15 anni che abbiamo contributo a sistemare. La Formula E vuole lasciare qualcosa, vogliamo essere i ‘buoni vicini di questo quartiere. Il team della sindaca e di Eur Spa hanno avuto un’efficienza straordinaria”, ha detto Agag. “Questo sottopasso era chiuso da 15 anni e ora lo riapriamo e all’Eur arriveranno colonnine e impianti wi-fi”, le parole della sindaca. Che ha dedicato la sua giornata alla mobilità elettrica, annunciando entro il 2020 circa 700 colonnine ad hoc in città. In mattinata, inoltre, ha ricevuto in consegna da Nissan una vettura elettrica in comodato d’uso gratuito per il parco auto del Comune. Ed è di oggi “una vasta operazione di decoro con sgomberi e bonifiche lungo la Cristoforo Colombo, in prossimità delle aree interessate dal Gran Premio”.

(foto Blitz quotidiano)