ROMA – “Dateci la Tav!”. Lo hanno urlato in coro nell’Aula della Camera i deputati di FI durante il question time in diretta televisiva, innalzando cartelli con la scritta “Sì Tav, ladri di futuro”. Il vicepresidente Fabio Rampelli ha chiesto la rimozione dei cartelli e l’intervento dei commessi, stigmatizzando il fatto che la dimostrazione avviene in diretta televisiva “quando è richiesta particolare sobrietà”.

Nino Germanà e Diego Sozzani, deputati di Forza Italia e membri della Commissione Trasporti, in una nota congiunta hanno affermato: “Tagliare fuori l’Italia dal corridoio V Lisbona-Kiev è una follia, per questo siamo convinti che si farà e che il Movimento 5 Stelle sarà costretto a cedere anche sulla Tav, come già ha dovuto fare su Ilva, sul Tap, sul condono fiscale, sul condono edilizio. Insomma, una figuraccia dopo l’altra, una bugia dietro l’altra”.

E poi hanno aggiunto: “Un conto sono le promesse da campagna elettorale o le invettive contro le grandi opere quando si è movimento di protesta, altra cosa è poi governare e trovarsi di fronte la realtàIl nostro Paese non può permettersi di rallentare sulle opere strategiche per il nostro futuro a meno che non si voglia tornare indietro nel tempo inseguendo quella decrescita felice tanto cara ai grillini”.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev