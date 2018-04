ROMA – Il questore e deputato M5S Riccardo Fraccaro posta un video sui social in cui spiega: “I #vitalizi hanno i giorni contati: il Presidente Fico ha dato mandato al Collegio dei Questori di predisporre l’istruttoria per cancellarli. Mai più assegni d’oro per i politici! È la fine dei privilegi, è la vittoria della democrazia”.

“Il M5S mantiene le promesse: a distanza di un mese dalle elezioni abbiamo già dato il via libera all’abolizione di questo privilegio, confermandoci una forza politica concreta e credibile”, aggiunge Fraccaro sul suo profilo Facebook. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.