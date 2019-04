CANTU’ (COMO) – C’era anche Francesca Verdini, la giovane figlia dell’ex coordinatore di Forza Italia Denis Verdini, al comizio di Matteo Salvini a Cantù, in provincia di Como. O meglio: lei lo ha atteso in auto, e poi i due sono partiti insieme.

Il leader della Lega era a Cantù per sostenere il candidato sindaco Alice Galbiati. “Stiamo preparando una operazione a tappeto in tutta Italia città per città, paese per paese, per andare a prendere gli spacciatori di morte”, ha detto dal palco il ministro dell’Interno, annunciando una vasta operazione anti-droga.

“Sarebbe utile che certi politici non dicano più che la droga non fa tanto male” ha aggiunto. Poco prima, durante un altro comizio a Palazzolo Milanese, aveva detto riferendosi agli alleati di governo: “Spero non ci sia più nessun esponente politico nemmeno fra i Cinque Stelle che parli dei legalizzazione, liberalizzazione, distribuzione o Stato spacciatore. Se dobbiamo legalizzare qualcosa che oggi non è legale in Italia è l’amore, il sesso, la prostituzione. Il sesso non fa male se protetto, la droga sì”. (Fonti: Agenzia Vista, La Provincia di Como)