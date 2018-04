Francesco Boccia (Pd) vede in strada una bandiera del Barcellona: “Da juventino….”

ROMA – Francesco Boccia del Pd vede una bandiera del Barcellona in strada e scherza: “Da juventino [vedere una bandiera del Barcellona] è una vecchia ferita”. I tifosi catalani erano nella Capitale per la partita della sera, vinta dalla Roma per 3-0 dopo una partita impeccabile.

Boccia si stava recando all’assemblea dei parlamentari del Partito Democratico riuniti al Nazareno, nel corso della quale il segretario reggente Maurizio Martina ha ribadito la posizione assunta alla direzione nazionale subito dopo le elezioni. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.

Secondo Boccia “il 21 aprile il PD ha un’assemblea importante, dobbiamo stabilire un percorso condiviso che traghetti il partito in una nuova stagione politica. Eviterei congressi lampo come l’ultima volta, rischiamo di restringerci ancora di più. Al Pd serve una lunga, seria e profonda discussione sul perché siamo arrivati a questo punto, del perché un partito che si colloca nel centrosinistra prende i voti nei centri storici, ai Parioli, ed è abbandonato nelle periferie”.