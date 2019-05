ROMA – Francesco Totti ha voluto postare un video messaggio su Instagram per ringraziare Daniele, tifoso della Roma, che ha sfidato le fiamme dell’incendio per salvare due coniugi di Centocelle da morte sicura. Il fatto è accaduto mercoledì scorso, in un appartamento del quinto piano di via Panaroli a Centocelle. Il bollettino medico post incendio parla di quattro persone ferite ed alcune intossicate.

Francesco Totti ringrazia Daniele, tifoso della Roma, per il suo gesto eroico.

Daniele, tifoso della Roma di 25 anni, non ha esitato e si è diretto subito verso le fiamme per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Daniele ha raccontato il suo gesto ai microfoni della radio Centro Suono Sport: «Quando vedi il fuoco devi avere il sangue freddo, per fortuna sono riuscito a farcela. Soltanto adesso mi rendo conto di quanto sia stato pericoloso. Ma ho fatto del bene e lo rifarei ancora. Spero ora stiano tutti bene».

Non appena Francesco Totti ha saputo del gesto eroico di Daniele, non ci ha pensato sù due volte e ha registrato per lui un video messaggio che ha diffuso attraverso Instagram. Di seguito le parole del dirigente della Roma: «Volevo farti un saluto e mandarti un abbraccio. Complimenti per il gesto che hai fatto, sei stato formidabile».

Il video con il video messaggio di Francesco Totti, il tifoso eroe che ha salvato due coniugi dalle fiamme.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.



Fonti: Il Messaggero, Centro Suono Sport, Agenzia Vista e profilo Instagram di Francesco Totti.