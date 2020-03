ROMA – I casi di coronavirus crescono molto anche in Francia e così il presidente Macron, tra poche ore potrebbe annunciare in un discorso alla nazione nuove drastiche restrizioni. Per questa ragione, tanti francesi si sono riversati ai supermercati formando una lunga fila che ricorda quelle viste nei giorni scorsi in Italia.

Il presidente Emmanuel Macron, parlerà alla nazione questa sera. Dal presidente si attendono nuovi annunci dopo il quadro allarmante sulla situazione dell’epidemia di coronavirus e l’affollamento negli ospedali. La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Francia è infatti “molto preoccupante” e “peggiora molto rapidamente”, ha dichiarato su France Inter il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, che ha affermato di temere una “saturazione” degli ospedali.

“Il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni”, ma “vorrei soprattutto che i nostri concittadini si rendessero conto che ci sono persone malate, in rianimazione e in prognosi riservata, e che si tratta di centinaia di persone”.

Secondo le ultime cifre, il bilancio dell’epidemia in Francia è aumentato a fine giornata di ieri a 127 morti e 5.423 casi confermati. Più di 400 persone sono ricoverate in gravi condizioni.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev