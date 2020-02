LODI – Incidente sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi): il treno 9595 Milano-Salerno è deragliato nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). La motrice e due vagoni si sono ribaltati provocando la morte di due macchinisti. L’unico ferito in condizioni più gravi rispetto agli altri coinvolti, inviati in codice verde o giallo, è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. A bordo c’erano in tutto 28 passeggeri oltre al personale viaggiante di Trenitalia. Si tratta, infatti, del primo treno del mattino, partito dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo alle 5.10. Il convoglio è il Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno. Dalle 5.30 la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.

Secondo le forze dell’ordine che indagano sulle cause dell’incidente, la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un pò con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev