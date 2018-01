MOSCA – Su un’autostrada della Russia, un automobilista discute con alcuni camionisti e viene raggiunto dagli autisti dei mezzi pesanti e preso a pugni. L’uomo, come mostra il video LiveLeak e YouTube, prima frena con la sua auto su una strada su cui non sta passando nessuno. Poi, dopo aver fatto quello che sembra il dito medio, riparte non sapendo che, subito dopo, sarebbe stato raggiunto da altri due camion.

Il primo dei due taglia la strada all’auto costringendo l’automobilista a fermarsi. Il camionista scende e lo prende a schiaffi in faccia. A questo punto interviene una terza persona che sembra voler calmare il camionista che nel frattempo risale a bordo.

La scena viene ripresa probabilmente dal terzo camion che viene insultato, lo stesso che si trova dietro l’auto del malcapitato che la prossima volta ci penserà due volte prima di offendere un camionista frenando addirittura con la sua auto su una strada.