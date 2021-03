Friuli Venezia Giulia, nuova ordinanza di Fedriga: scuole in Dad da 8 marzo e Udine e Gorizia in zona arancione (Foto Ansa)

Nuova ordinanza del governatore Fedriga in Friuli Venezia Giulia. Da lunedì 8 ottobre le scuole medie e superiori saranno in Dad in tutta la regione. Inoltre, dal 5 marzo le province di Udine e Gorizia saranno in zona arancione. L’ordinanza della Dad riguarda anche l’università.

Friuli Venezia Giulia, nuova ordinanza di Fedriga su Dad e zona arancione

“Didattica a distanza per gli studenti delle scuole medie e superiori e per le università” a partire da lunedì prossimo in tutto il Friuli Venezia Giulia. E fascia “arancione” a partire da venerdì 5 marzo per le province di Udine e Gorizia. Lì dove si registra una maggiore incidenza di casi.

Sono alcune misure che il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha annunciato per la regione a fronte dell’impennata di casi. L’ordinanza, ha spiegato Fedriga, avrà la durata di 15 giorni. “Entriamo in un percorso giallo rafforzato per il Fvg e arancione rafforzato per le due province”.

Friuli Venezia Giulia: bollettino Coronavirus 2 marzo

Bollettino 2 marzo: in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%).

I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 26 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie calano a 61 (ieri 62), mentre quelli in altri reparti risultano essere 380 (ieri 373). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 2.856, con la seguente suddivisione territoriale: 641 a Trieste, 1.428 a Udine, 596 a Pordenone e 191 a Gorizia. I totalmente guariti sono 62.353, i clinicamente guariti 2.048, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.765. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 77.463 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.815 a Trieste, 35.695 a Udine, 16.924 a Pordenone, 9.130 a Gorizia e 899 da fuori regione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev