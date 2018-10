Trieste, fuoriuscita di gasolio in autostrada dopo tamponamento tra camion

TRIESTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti con sedici unità insieme alla polizia stradale, per fermare la fuoriuscita di gasolio dovuta al tamponamento fra una bisarca e un’autocisterna, avvenuto sul raccordo autostradale di Trieste. Il nucleo Biologico Chimico e Radiologico ha dovuto bloccare il traffico e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato.

Gli automobilisti sono stati costretti ad uscire a Prosecco. L’incidente ha visto la bisarca tamponare la cisterna, il cui contenitore si è danneggiato, iniziando a perdere il carico. Per questo motivo le autorità hanno chiuso la strada, in attesa di capire come fare a eliminare il gasolio e poi procedere alla bonifica.

Il sinistro è avvenuto nei pressi della stazione di servizio di Sgonico, in direzione Lisert. Alle operazioni ha partecipato anche la polizia stradale (Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).