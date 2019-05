Gattuso lascia il Milan, quanti show in conferenza stampa VIDEO

MILANO – Rino Gattuso lascia il Milan con un gesto da signore. Ringhio ha rinunciato al suo stipendio, rinnovato da poco, lasciando sul tavolo quasi 11 milioni di euro lordi per i prossimi due anni pur di far avere ai suoi assistenti l’intero stipendio che spetta loro fino al 2021, pari circa a 5 milioni di euro lordi. In questi anni di Milan, il tecnico calabrese ha perso due finali, una di Coppa Italia ed una di Supercoppa Italiana. In entrambi i casi è stato sconfitto dalla Juventus.

Gattuso lascia il Milan, Paolo Maldini resta come direttore tecnico?.

”Io dt del Milan? A breve, entro il fine settimana credo, definiremo tutto”. È la risposta di Paolo Maldini sul suo futuro al Milan dopo gli addii di Leonardo e di Rino e sulla proposta di Ivan Gazidis di diventare direttore tecnico. ”La proposta è allettante? Sì, ma – aggiunge Maldini, a margine di un evento organizzato da Dazn, di cui lui è ambassador – bisogna vedere tutto e le vanno raccontate bene” (fonte Ansa).

Rino Gattuso non verrà ricordato solamente per i risultati conseguiti in campo, e per l’amore per la maglia del Milan, ma anche per i suoi show in conferenza stampa. I più divertenti sono raccolti in questo video.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev