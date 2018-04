ROMA – Nella consueta copertina a DiMartedì, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Giovanni Floris su La7, Gene Gnocchi chiama per finta Roberto Fico, il presidente della Camera, e gli dà alcune idee per convincere il Pd a partecipare al Governo:

“Pronto parlo con casa Fico? C’è Roberto? Ah non c’è? ha perso l’autobus… ah sta arrivando bene me lo passi. Ciao Roberto sono Gene. Allora, ho parlato col fornaio. Come chi è il fornaio? Chi è che ha due forni? Ma Giggino no? Giggino il fornaio. Giggino di te si fida, per questo ti ha messo solo venti cimici in ufficio e ti fa pedinare solo da cinque droni. Perché si fida”.