ROMA – Gene Gnocchi e la finta telefonata a Renzi nella copertina a DiMartedì, il programma su La7 condotto da Giovanni Floris. “Pronto Ciao Matteo, ciao Renzi, sono Gene… Ti ho visto domenica da Fazio, sei stato bravissimo. Hai fatto più ridere di Frassica. Dai però Matteo non rovinare tutto. E falla questa alleanza coi Cinquestelle. Se proprio non vuoi fare il governo dagli almeno l’appoggio esterno. Anche molto esterno: glielo dai dall’Alaska, dalla Groenlandia, dallo Zimbabwe… Anzi tu vai in Zimbabwe, magari ti apri un’attività commerciale tua, fai il rottamatore. Un bel curriculum ce l’hai: la sinistra l’hai rottamata tutta tu”.

Gene Gnocchi continua: “Dai, lascia un po’ di spazio a Martina. Dagli la possibilità di decidere in autonomia in direzione. Almeno scegliere tra acqua gasata e acqua naturale. Sarebbe già un bel segnale”.

Il comico poi conclude: “Adesso però facendoti tutto questo discorso mi è venuta una domanda: ma tu il 5 marzo non avevi dato le dimissioni dal PD? Ho fatto un sondaggio in strada come te e la gente se lo sta chiedendo: ‘Ma quand’è che si toglie dai coglioni?'”. A seguire il video.