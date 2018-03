ROMA – “A Di Battista suo figlio piccolo ha già chiesto la paghetta di cittadinanza”. Un Gene Gnocchi scatenato nella copertina andata in onda martedì sera, 13 marzo, a DiMartedì.

Il comico nella trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7 è partito dalla crisi inarrestabile del Partito democratico e dall’ormai ex segretario Matteo Renzi. Per poi passare a Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia.

La finta telefonata con Matteo Renzi.

Pronto Matteo, sono Gene. Dove sei? A sciare. Allora non ci siamo capiti. Tu non devi sciare, Matteo, tu devi lasciare. Non ce la fai proprio a dirlo? Provaci: la-sci- are. Ma perché vuoi ricandidarti segretario del PD? Dopo il 4 marzo il Pd non esiste. E poi non devi mica lasciare per sempre. Devi soltanto sparire per un po’. Ma mica tanto. Quarant’anni sono più che sufficienti. Sono troppi? Fai trentanove. Stai via trentanove anni e poi torni come nuovo. Intanto una cosa buona l’hai fatta: hai annientato D’Alema e per questo l’Italia non finirà mai di ringraziarti. A proposito: ma perché non infiltriamo D’Alema nei Cinquestelle? Con D’Alema dentro minimo in due anni sono scissi e sono finiti. Lo infiltriamo con un nome falso, tipo Massimo Di Baffetto, ed è fatta. Dai Matteo, pensaci, ti richiamo che sono in trasmissione e c’ho Floris che mi scassa la minchia ciao ciao ciao.