ROMA – Gene Gnocchi si trasforma in Geniuccio De Bortoli nella consueta copertina a DiMartedì. Il suo intervento va in onda quando sta per intervenire il segretario Pd Maurizio Martina. Ecco cosa dice Gnocchi a proposito della manifestazione del Pd che si è tenuta domenica a Roma: “Sul palco della manifestazione si sono alternati vecchi big di partito e giovani rampanti. Praticamente era come Sanremo, solo che a Sanremo se uno vince lo festeggiano, nel Pd se uno vince lo pugnalano alle spalle”.

Prosegue Gene Gnocchi: “C’era anche Calenda… ci ha tenuto a dire che è tornato a manifestare in piazza dopo venticinque anni. Venticinque anni fa aveva manifestato contro l’aumento di prezzo del caviale. Non poteva di certo mancare Renzi… ha anche abbracciato Gentiloni… certo poi si è visto Gentiloni tutta la sera andare in giro a chiedere: “avete mico visto il mio portafoglio?””.

Il comico fa riferimento anche all’attuale segretario del Pd: “E come non parlare di Martina… è stato festeggiato dai militanti. È partito il coro: ‘Un segretario, c’è solo un segretario’. Poi Martina si è fatto prendere dall’entusiasmo della folla e ha chiesto: ‘E come si chiama questo Segretario?’, la folla tutta insieme: ‘Renzi, Cuperlo, Orlando, Emiliano, Franceschini, Letta, Gentiloni, Minniti, Calenda!’ Alla fine comunque Martina ci ha precisato a dire: ‘Questa, questa è la piazza del futuro’. Sicuramente ci dev’essere una manifestazione dei Cinque Stelle la settimana prossima”.