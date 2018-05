ROMA – Gene Gnocchi nella sua copertina per DiMartedì dell’8 maggio ironizza sulla crisi politica che “compie due mesi: Auguri!”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Per il comico, l’unico obiettivo raggiunto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli ultimi due mesi è stato quello di far tornare insieme la coppia di attori Massimo Boldi e Christian De Sica.

Gnocchi si mette a scherzare con Giovanni Floris e durante il suo intervento dice: “E auguri anche alla nuova campagna elettorale. Giovanni, ti ricordi l’ultima volta che l’Italia non è stata in campagna elettorale? Io avevo 6 anni e il mio papà aveva partecipato al Musichiere. Eugenio Scalfari non aveva ancora parlato con Dio e Pagnoncelli era così povero che faceva i sondaggi dalle cabine telefoniche”.

Per il comico, la soluzione è il voto a luglio, qualcosa di mai successo in Italia: “Allora sembra deciso: si torna a votare a luglio. Una cosa che tu non sai te la svelo adesso: anche noi andiamo avanti fino a luglio. Le interviste ti tocca farle con le infradito e in pedalò. Ti voglio vedere intervistare Cazzola in pedalò: che si impenna! Non è mai successo che si votasse a luglio. D’altra parte non è mai neppure successo che avessimo una classe politica del genere”.

Poi lancia una frecciatina al presidente Mattarella, dicendosi deluso: “Non so tu, ma per me anche Mattarella ha un po’ deluso, mi aspettavo qualcosa in più. L’altro giorno ha chiesto: “Ditemi se ci sono altre maggioranze”. Sergio, veramente volevamo saperlo da te. In questi due mesi l’unica cosa buona che Mattarella è riuscito a fare è stata far tornare insieme Boldi e De Sica. Certo non è poco, ma uno sforzo in più…”.