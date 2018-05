ROMA – Gene Gnocchi va in onda con la consueta copertina a DiMartedì su La7. Il comico, come sempre presenta le sue personalissime magliette [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Nella puntata di ieri, martedì 29 maggio, Gnocchi ironizza sulla vicenda del Giro d’Italia rallentato per via delle buche di Roma.

“Il vincitore del Giro, Froome, dopo aver concluso il circuito cittadino, mi ha chiesto subito una maglietta per ringraziare la sindaca Raggi dell’ottimo stato del fondo stradale romano. Te la faccio vedere” dice Gnocchi al conduttore Giovanni Floris.

“‘A Virgì, ma ste buche le volemo coprì?’Virginia mi ha subito chiesto una maglietta per rispondere a Froome, quasi per scusarsi. Eccola. ‘A Froome, damme er tempo de trovà le pecore che cagheno catrame!’ Anche Froome ha delle belle pretese: sarà mica colpa della giunta Raggi se non si trovano pecore che cacano catrame” conclude Gnocchi.