ROMA – A DiMartedì va in onda la consueta copertina di Gene Gnocchi. Il comico sfodera le sue magliette con una novità: "Questa sera presentiamo una grande novità. Siccome staremo in campagna elettorale tutta l'estate, i miei stilisti hanno pensato a un tipo di maglietta che si possa indossare anche nei comizi in spiaggia: i nostri fantastici smanicati!"

Gene Gnocchi prosegue: “Guarda qua che belli. Gli smanicati costano un po’ di più perché con questi non hai l’effetto ascella pezzata. E abbiamo anche ideato uno slogan: “L’ascella può puzzà, ma non può pezzà”!

Prosegue Gnocchi: “E a tutti coloro che dimostreranno di aver conosciuto il professor Savona e/o essere stati in visita a Savona, anche guardandola dall’autostrada, avranno in omaggio Lo scontrino della Terza Repubblica”.