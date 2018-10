ROMA – “Se da lontano vedi uno che straparla coi riccioli ribelli Scappa subito, è Toninelli!” Nella consueta copertina a DiMartedì, Gene Gnocchi ironizza su Toninelli e la frase sul tunnel del Brennero. Il ministro ha detto che “molti imprenditori lo usano” non sapendo che il tunnel del Brennero non esiste ancora.

Gene gnocchi mostra poi una delle sue magliette: “Se il tunnel del Brennero vuoi attraversare, chiama Toninelli che ti farà passare”. Poi aggiunge: “Chiunque dimostri di aver fatto una cazzata… ma l’ha fatta col cuore… in omaggio due biglietti per andare al cinema a vedere il film… ‘Harry ti presento Toninelli’… il film è uguale… solo che la famosa scena dell’orgasmo è sostituita da una scena in cui Toninelli festeggia la sua nomina a ministro per le infrastrutture…”