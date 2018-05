Gene Gnocchi, magliette su contratto Lega-M5s: “No coperture spesa

ROMA – Gene Gnocchi presenta le magliette sul nuovo Governo Lega-5 Stelle e sul contatto siglato dai due partiti. La clip è andata in onda durante la consueta copertina a DiMartedì, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]il programma condotto su La7 da Giovanni Floris.

“E veniamo alle magliette sul nuovo governo Lega-5 Stelle e sul contrattone. Ecco la maglietta che fotografa la situazione.

Nel contratto Lega-5 Stelle non ci sono le coperture di spesa. Siamo come un’auto senza freni in discesa.

Il costo di questa maglietta è soggetto allo spread. Quindi adesso costa 12 euro e 90 ma se mentre la sto vendendo quel minchione di Borghi fa una dichiarazione potrebbe arrivare a costarvi anche dai 37 ai 40 euro.

Ma comunque avrete sempre in omaggio questa formidabile… . Padella Salvimaio. Ha questo fondo speciale non in teflon ma in bufalon, che ti consente di friggere l’aria. Guarda quanta aria fritta che frigge!

Ma ho per voi un’altra fantastica maglietta, dedicata a Di Maio e alle sue ambizioni da Ministro del Lavoro. . Di Maio al Ministero del Lavoro c’entra come la Nutella col pomodoro. Attenzione: a tutti coloro che riusciranno a mantenere il lavoro quando Di Maio diventerà ministro del Lavoro, e quindi mi rivolgo a voi, tre o quattro, a me gli occhi. Solo per voi questo balsamo per la vostra mente.

Autoipnosi con Toninelli: fissi la sua foto da concentrato e in tre secondi cadi in trance dalle risate. Vuoi resettare la tua poca materia grigia? Vuoi dare l’addio a qualunque forma di pensiero? Usa l’autoipnosi con Toninelli.

Ma questo contratto… qualcuno lo ha letto? Se non tutto almeno un riassuntino, un bignamino… o ci fidiamo? Uno o ha letto tutto: il solito Cottarelli, che deve sempre rovinare la festa a tutti, perché Cottarelli è uno così: tu hai già organizzato la festa di compleanno, hai fatto preparare la torta, stai soffiando sulle candeline, arriva lui e ti punta il suo dito in faccia e ti dice: “Ma tu ce le hai le coperture per la torta e le candeline?” E allora tu sei costretto a rispondere: “Ovviamente no, peseranno sulle prossime generazioni”. Ecco la maglietta Cottarelli. Cottarelli ha fatto i conti del contratto: per il nuovo governo è già pronto lo sfratto.

ttenzione a tutti gli acquirenti della maglietta Cottarelli due straordinari gadget in omaggio. Ecco il primo. Il nuovissimo bancomat della BCE voluto da Salvini e Di Maio: con il credito illimitato. Tu spendi quello che vuoi, paga l’Europa! Ed ecco il secondo gadget. Il fantastico videogioco di Mario Draghi . DraghinBall Sono sette livelli di difficoltà. Con la sua palla di energia al primo Draghi deve sconfiggere la Bundesbank, al settimo Di Battista. Finora nessuno è riuscito a finirlo”.