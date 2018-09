Gene Gnocchi è il ministro Toninelli: “Cambieremo anche Miss Italia”

ROMA – Gene Gnocchi è Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella consueta copertina a DiMartedì. “Ministro, ministro” dice una vocec di donna fuori campo. Toninelli risponde: “Ok, concentrato. Forse prima mi ero concentrato poco”.

“Chiudiamo con legerezza. Ha visto Miss Italia ieri?” dice la voce. E Toninelli risponde: “Ringrazio per la domanda. Ne approfitto per dire subito che noi cambieremo anche Miss Italia, basta con questo antico teatrino dove la gioventù viene prima illusa poi disillusa, e se sì, viceversa. Quindi la prima proposta per cambiare Miss Italia è che la nazionalizzeremo, istituiremo le quote rosa, quindi un messaggio al mondo delle donne, e soprattutto vogliamo una Miss Italia moderna che come augurio non dica “voglio la pace nel mondo” ma dica “voglio la pace nel web””.

La voce ribatte: “Ma ieri non l’ha detto nessuna!” E Toninelli: “Allora, lo dico io”. A questo punto, Gene Gnocchi indossa la fasca di Miss Italia: “Voglio la pace nel web! Ciao!”