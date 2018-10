ROMA – Gene Gnocchi e la consueta copertina a DiMartedì. ll comico scherza sul Def, il Documento di programmazione economica che è stato bocciato dall’Europa. Per Gnocchi si tratta di un documento da brividi:

“Io comunque non so se questo Documento di programmazione economica finanziaria sia positivo o negativo… so soltanto che proprio oggi è uscito il nuovo libro di Stephen King… dopo IT ha scritto Def… ce l’ho qua…”

Gene Gnocchi, a questo punto mostra il libro del Def: “Io l’ho letto… l’ho letto tutto… ti dico la verità… c’è il capitolo sulle coperture che è da brividi… sono tre giorni che dormo con la luce accesa e con in camera Tria che mi rassicura e mi mette una pezzuola bagnata sulla fronte… Perché adesso siamo davanti a un dilemma…”

Prosegue Gnocchi che dietro di se ha una foto di una ruspa: “Usciamo dall’Europa come vuole il Governo? Siete d’accordo? Io vi avviso però… se usciamo dall’Europa ci dobbiamo cercare un altro continente… ma l’Oceania è troppo lontana… l’America non ci vuole… l’Asia l’hanno esclusa da X Factor e non se ne parla… come continente ci rimane solo l’Africa… Salvini io ti ho avvisato: l’Africa… portate i sali a Salvini!”