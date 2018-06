ROMA – Gene Gnocchi alla consueta copertina a DiMartedì scherza su Vito Crimi ai servizi segreti: “Ma c’è una cosa che ci riempie ancora di più di felicità [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], ed è Vito Crimi ai servizi segreti. Già che dica ‘Sono a capo dei servizi segreti’ uno che dormiva in aula è fonte di irresistibile e sgangherata ilarità. Hanno messo ai servizi segreti uno che come password usa 1234. Ed ecco perché è nata la nostra rubrica “le missioni segrete di Vito Crimi”.

Gen Gnocchi presenta delle infografiche e scherza:

“Mi chiamo Crimi, Vito Crimi. Sono al servizio di Sua Maestà Giggino e queste sono le prime missioni che compirò per il bene dell’Italia. M’infiltrerò nella ‘ndrangheta per capire come mai smerciano la cocaina senza le bolle d’accompagnamento; regolerò il flusso dei dischi volanti in Italia”.