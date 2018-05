GENOVA – Una donna di 50 anni e i suoi due cani sono morti in un incendio divampato intorno alle 4 della notte tra martedì 22 maggio e mercoledì 23, iin un appartamento di via Crocco, a Genova [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini del palazzo di fronte che hanno visto il fumo uscire dalle finestre dell’abitazione. I pompieri hanno lavorato per oltre due ore per spegnere le fiamme. Le immagini dell’appartamento qualche ora dopo la tragedia, pubblicate dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.